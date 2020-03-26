Около 100 человек в Москве проходят лечение от коронавируса на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 100 жителей Москвы проходят лечение от коронавируса на дому, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"В настоящее время под постоянным динамическим наблюдением находится около 100 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией", – отметила она.
Отмечается, что сперва врачи скорой помощи оценивают состояние пациента. Если у него есть симптомы тяжелого течения болезни или он относится к группам риска, то ему лечение на дому не показано – такой пациент будет получать медицинскую помощь в стационаре. К группам риска относятся пациенты старше 65 лет, те, кто имеет хронические заболевания, а также беременные женщины.
Ракова добавила, что наблюдение за пациентами, которые проходят лечение на дому, производится с помощью центра телемедицинских технологий. Круглосуточно, используя аудио- и видеосвязь, квалифицированные медики проводят дистанционные консультации, оценивают состояние здоровья и дают рекомендации.
Если пациент остается на дому, то он подписывает информированное согласие, обязуясь не нарушать режим самоизоляции, не покидать дом и соблюдать предписания врачей, отметила она.
"Врачи скорой, которые приезжают к пациенту, делают фотографию больного. Этот снимок передается в базу данных системы видеонаблюдения. Большинство из тех, кто проходит лечение дома, ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих. Но есть исключения. Позавчера пациент подписал информированное согласие, а вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно – скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы", – рассказала вице-мэр.
Она также выразила надежду, что этот урок станет примером для других, и подобных случаев больше не повторится.
В четверг, 26 марта, было выявлено 120 новых случаев, в четверг – 136. Всего в России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом.
Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными с целью предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Зарплата за этот период сохранится.
На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать. Ограничения коснутся и столичных парков.
Приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.
С 26 марта до 14 апреля 1,9 миллиона горожан этой категории должны будут соблюдать домашний режим. В качестве поддержки и компенсации им выплатят материальную помощь – 4 тысячи рублей. Из них две положены авансом, остальные две – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.
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