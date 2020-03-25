Более 1,6 миллиона пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1,6 миллиона столичных пенсионеров получили выплату в связи с карантином, связанным с распространением коронавируса.
В качестве поддержки и компенсации находящимся на самоизоляции пенсионерам выплатят материальную помощь – 4 тысячи рублей. Из них две положены авансом, остальные две – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратила внимание, что выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет тоже получат положенные выплаты в ближайшее время, добавила она. Лицам с хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции, выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09.
Мэр ввел домашний режим для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Нарушителей будут выявлять с помощью системы городского видеонаблюдения.
В транспорте временно отменены льготы. Это коснется студентов колледжей и вузов, а также людей, которых глава города призвал соблюдать режим самоизоляции.
На Москву приходится 410 случаев коронавируса из 658 в России, количество выздоровевших пациентов – 15. По данным ВОЗ, в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.
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