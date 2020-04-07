Врач назвал ошибки при защите перчатками от коронавируса

Фото: Depositphotos

Британский врач Каран Рангараджан назвал ошибки тех, кто для защиты от коронавируса пользуется резиновыми перчатками.

По словам медика, один только факт ношения перчаток не гарантирует защиты от вируса, пишет таблоид The Sun.

Он пояснил, что люди одними и теми же перчатками трогают огромное количество предметов, на которых есть микробы.

При этом они случайно касаются своего лица либо голой рукой трогают перчатку, передает "Вечерняя Москва".

Рангараджан призвал мыть руки на протяжении как минимум 20 секунд после ношения перчаток, чтобы обезопасить себя.

Минздрав РФ ранее дал работодателям рекомендации по обеспечению рабочего процесса на фоне COVID-19.

В частности, необходимо выделить маски и перчатки работникам, которые вынуждены общаться с людьми в течение всего дня.