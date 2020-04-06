Кабмин установил ограничения на продажу масок и перчаток

Фото:ТАСС/Zuma

Правительство России вводит ряд ограничений на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий. К ним в том числе относятся маски, как сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, наценку на маски, респираторы и перчатки нельзя повышать на более чем 10 процентов и на 10 копеек на каждом этапе продаж. При этом эксклюзивное право продавать медизделия смогут только фармацевтические компании.

В список также вошли марля и комплекты защитной одежды для медиков.

"Установить запрет на розничную куплю-продажу товаров со дня вступления в силу настоящего постановления для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения", – указано на сайте правительства РФ.

Ранее стало известно, что ученые из Гонконга и США выяснили, сколько времени коронавирусная инфекция может держаться на разных поверхностях. Во время замеров в условиях комнатной температуры было установлено, что коронавирус на использованных повязках может сохраняться неделю.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 63 тысячи человек скончалось.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.

