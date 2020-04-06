Ученые выяснили, сколько коронавирус держится на марлевых повязках

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Ученые из Гонконга и США узнали, сколько коронавирусная инфекция может держаться на разных поверхностях. Исследование проводили и на марлевых повязках, сообщает "Вечерняя Москва".

В ходе наблюдений специалисты выяснили, что на использованных масках коронавирус может храниться вплоть до недели. Замеры производились при комнатной температуре, отмечают авторы работы.

Кроме того, стало известно, что на папиросной и обычной печатной бумаге коронавирус остается не менее трех часов.

Так, за основу для эксперимента взяли хлопчатобумажную куртку, на которой вирус исчез на вторые сутки.

Эксперты также обнаружили, что с поверхности стекла, а также с купюр вирус пропадет только на четвертый день.

Недавно врач рассказал, какое народное средство поможет в укреплении иммунитета.

Ранее сообщалось, что в РФ подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции.