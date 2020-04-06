Врач рассказал, какое народное средство поможет в укреплении иммунитета

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Врач Владимир Хорошев заявил, что в народной медицине есть эффективное средство, которое поможет в защите от инфекции. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Коронавирусная инфекция, как и другие вирусы, атакует иммунитет человека. По словам врача-кардиолога, укрепить иммунитет поможет настойка прополиса. "Есть хорошие и сильные иммуностимулирующие препараты. Я бы рекомендовал людям в период пандемии коронавируса использовать настойку прополиса", – поделился Хорошев.

Он подчеркнул, что прополис стимулирует деятельность иммунной системы и уменьшает подверженность человеческого организма заражению коронавирусом. Медик добавил, что приобрести настойку из его рекомендации представляется возможным в аптеке или у пасечников.

Врач обратил внимание, что настойка прополиса не уничтожает инфекцию, а лишь укрепляет иммунитет. Перед ее покупкой нужно почитать инструкцию, заметил Хорошев.

По последней информации ВОЗ, в мире зафиксировали уже свыше 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 63 тысячи человек скончалось. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зафиксировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19.