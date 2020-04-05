За сутки в России подтвердили 658 случаев COVID-19

13:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 658 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 14 регионах, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Большинство новых заболевших в Москве – 536. В Московской области – 45 случаев, в Нижегородской области – 22, в Санкт-Петербурге – 20, в Тульской и область Ленинградской областях – по 10.
В Красноярском крае заразились 4 человека, в Ханты-Мансийском АО – 3, в Крыму и Камчатском крае – по 2, в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае – по 1.
Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали 22 человека: в Москве – 4, в Московской и Архангельской областях – по 3, в Воронежской, Тамбовской областях и Мордовии – по 2, в Пензенской, Липецкой, Самарской, Псковской областях, в Ставропольском крае и Чувашии – по 1. Выздоровевших за весь период – 355.
За сутки умерло два пациента в Москве. За весь период по России скончались 45 человек.
В России под наблюдением из-за COVID-19 остается более 198 тысяч человек. В стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.
29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.
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