Более 198 тысяч россиян находится под наблюдением из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением находятся 198 124 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Ранее Собянин сообщил, что Москва находится в самой высокой группе риска по коронавиурсу. В связи с этим принимаются жесткие решения для предотвращения распространения инфекции.

В столице зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусной инфекцией. Мэр пояснил, что речь идет о почти 20 тысячах койках в региональных, федеральных и частных клиниках.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. По примеру Москвы последовали остальные регионы России.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек. В России зафиксировано 4731 заболевших, вылечился 333 человека, скончались 43 человека.

За последние сутки в России было выявлено 582 новых случая заражения инфекцией COVID-19. В Москве выявили новых 434 случая заражения. При этом большинство из заболевших находятся в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 14 инфицированных – дети.