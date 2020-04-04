Почти половина заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"
В Москве подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших – это люди от 18 до 45 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Как уточняется, всего в городе зафиксировано 3357 случаев заражения коронавирусом.
"Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек – от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них – старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением.
В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что в стране было проведено свыше 639 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Власти Москвы ранее ввели ограничения по коронавирусу сроком до 1 мая. Так, на этот период была приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита, также в столице временно закрыли общественные пространства и парки, развлекательные и спортивные центры.
Покидать квартиры разрешено только ради неотложных дел – покупки продуктов и лекарств у дома, получения медпомощи, выгула домашних животных.
За прошедшие сутки в России был выявлен 601 новый случай коронавирусной инфекции в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны было зарегистрировано 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек.
Накануне в Москве скончались еще 4 пациента с подтвержденным коронавирусом. В числе умерших – пациенты от 80 до 86 лет, одному из погибших было 34 года. Все они имели сопутствующие заболевания.
В Москве умерли еще 4 пациента с коронавирусом
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