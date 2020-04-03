В Москве умерли еще 4 пациента с диагностированным коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве умерли еще 4 пациента с диагностированным COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

В числе умерших есть пациенты от 80 до 86 лет, одному из погибших было 34 года. Самый молодой из четырех инфицированных имел в анамнезе хронический бронхит, и у него наблюдались проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

34-летнего мужчину четверо суток держали на искусственной вентиляции легких. Помимо двусторонней пневмонии, врачи зафиксировали у него полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.

Диагноз "хронический бронхит" был установлен у троих из умерших пациентов. Помимо этого, у каждого из них были сопутствующие заболевания, в частности пиелонефрит, гипертония, атеросклероз.

Ранее заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что за сутки в Москве провели 14 тысяч тестов на коронавирус. Работы теперь проводятся и на мощностях частной лаборатории "Гемотест". Помогать столичным властям будут и другие частные медицинские организации.

За минувшие сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.

