582 новых случая заражения COVID-19 выявили в России

11:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России выявили 582 новых случая заражения коронавирусом.
За последние сутки в стране подтверждено заболевание COVID-19 в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, выздоровели 52 человека.
В Москве COVID-19 заболели 434 человека, в области количество зараженных увеличилось на 49.
В Петербурге коронавирус выявили еще у 15 человек, в Брянской области – у 12, в Ивановской – у 10, в Рязанской и Ленинградской – по 6.
Также известно, что в Костромской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 человек. В Бурятии выявили 4 случая заражения, в Коми, Чеченской Республике, Орловской, Кировской, Челябинской, Амурской областях, Алтайском крае – по 3 случая. В Воронежской, Тульской, Ярославской областях и Адыгее – по 2 случая.
Помимо этого, по одному человеку коронавирусной инфекцией заразились в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, а также в Северной Осетии, Мордовии и Удмуртии.
Таким образом, на сегодняшний день в стране выявлен 4731 случай инфицирования COVID-19 в 78 регионах РФ.
Также сообщается, что за сутки было выписано 52 человека: 26 – в Москве, 13 – в Подмосковье, 5 – в Свердловской области, по 2 – в Крыму и Псковской области, по 1 – в Оренбургской, Волгоградской, Рязанской областях и Хакасии. Общее количество выздоровевших составило 333 человека.
За минувшие сутки в России скончались 9 пациентов с диагностированным коронавирусом: 7 человек в Москве и по одному в Приморском крае и Костромской области. За весь период распространения вируса в стране умерли 43 человека.
В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в РФ. Там заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране еще не пройден.
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