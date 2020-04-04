Фото: Агентство "Москва"

В Москве за сутки коронавирусом заразились 434 человека. Об этом проинформировали столичные власти.

"4 апреля 2020 года: 3357 случаев заболевания выявлено в Москве", – говорится на портале мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что в России под наблюдением из-за COVID-19 остается более 205 тысяч человек.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в стране было проведено свыше 639 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в России был выявлен 601 новый случай коронавирусной инфекции в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны было зарегистрировано 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек.

Накануне в Москве скончались еще 4 пациента с подтвержденным коронавирусом. В числе умерших – пациенты от 80 до 86 лет, одному из погибших было 34 года.Все они имели сопутствующие заболевания.