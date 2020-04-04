Коронавирус пришел в человечество навсегда – академик РАН

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В Российской академии наук предположили, что новый коронавирус пришел в человечество навсегда. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что COVID-19 переболеет 70% населения планеты, передает РИА Новости.

"Вирус пришел в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда", – отметил он.

Академик РАН подчеркнул, что количество смертей от COVID-19 значительно меньше, чем от гриппа. При этом он добавил, что в будущем люди будут жить с коронавирусом так же, как живут сейчас с аденовирусом.

Ранее в ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России. Там заявили, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день под наблюдением из-за COVID-19 находится более 205 тысяч человек в России. Отмечается, что в стране было проведено свыше 639 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.