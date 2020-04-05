В Москве предпримут жесткие решения для предотвращения COVID-19 – Собянин

Фото: Агентство "Москва"

Москва находится в самой высокой группе риска по коронавиурсу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в связи с этим принимаются жесткие решения для предотвращения распространения инфекции.

Сообщается, что в столице зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом, максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову", – приводит РИА Новости его слова.

Мэр пояснил, что речь идет о почти 20 тысячах койках в региональных, федеральных и частных клиниках.

Накануне за сутки в Москве заразились COVID-19 434 человека. По стране число заболевших достигло 4731.

За последние сутки в Москве заразились 434 человека

Ранее власти Москвы продлили все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля.

Собянин заявлял, что столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях коронавируса. Кроме того, мэр объяснил необходимость строгих мер по самоизоляции и ограничению передвижения граждан разного возраста. По его словам, это связано с тем, что динамика заражения в Москве самая высокая.