Названа дата испытания вакцины от коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стало известно, когда в России начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса.

Директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что тестирования планируется начать до 11 мая, передает РИА Новости.

Ранее Максютов проинформировал о том, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к COVID-19. Теперь же начались испытания на обезьянах.

Также сообщалось, когда на территории страны начнут экспресс-тестирования на COVID-19. Отмечалось, что такая разработка способна дать результат за 30 минут. Точность тестирования оценивается практически в 100%.

На сегодняшний день в России выявили 4731 случай заражения коронавирусом, 43 человека скончались, 333 выздоровели.