Стало известно, когда начнут экспресс-тестирования на COVID-19 в России

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Фото: Агентство "Москва"
Названа дата запуска экспресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции в России. Планируется, что пилотный проект для диагностики COVID-19 начнет действовать в Москве и Подмосковье в апреле, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что дата старта применения экспресс-тестов находится в компетенции правительства Москвы, которое закупает эти тест-системы.
В РФПИ заявили, что разработка способна дать результат за 30 минут. Точность тестирования оценивается практически в 100%.
Предполагается, что после запуска системы экспресс-тестирования в столице ее внедрят во всей стране.
По мнению заведующего лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины Максима Филиппенко, больший охват населения для тестирования поможет остановить распространение вируса.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрируют тест-систему на коронавирус быстрого действия. К настоящему моменту уже протестировано семь систем, шесть из которых китайские и одна – голландская.
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