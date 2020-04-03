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Город

03 апреля, 20:22

В России зарегистрируют тест-систему на коронавирус быстрого действия

медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России планируется регистрация голландской тест-системы мгновенного действия на новый коронавирус. Планами поделилась заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"Все сейчас тестируют разовые быстрые тесты. Мы тоже активно собираем эти тесты по всему миру и тестируем у себя в Коммунарке", – сообщила Ракова.

По ее словам, к настоящему моменту уже протестировано семь систем, шесть из которых китайские и одна – голландская.

Заместитель мэра обратила внимание, что голландская тест-система в РФ еще не зарегистрирована, но продолжаются переговоры с министерством здравоохранения.

По сведениям на 3 апреля, в России зарегистрированы 4 149 случаев заболевания COVID-19 в 78 регионах. Четверо умерли. За последние сутки было выявлен 601 новый случай. Большинство из них – 448 – в Москве.

Ранее стало известно, что почти 11 тысяч человек принимает участие в строительстве инфекционного центра в ТиНАО.

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