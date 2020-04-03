Почти 11 тысяч человек принимает участие в строительстве инфекционного центра в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Почти 11 тысяч человек задействовали в строительстве инфекционной больницы в Троицком административном округе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на портал Стройкомплекса.

"На возведении инфекционного центра круглосуточно трудятся почти 11 тысяч человек и более 900 единиц техники", – говорится в сообщении ведомства.

Известно, что площадь зданий инфекционного центра в ТиНАО составит 81,3 тысячи квадратных метров.

В комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы обратили внимание, что на объекте установлены мотивирующие плакаты.



Впервые о строительстве больницы в ТиНАО Сергей Собянин рассказал 10 марта. Больница возводится в поселении Вороновском, рядом с деревней Голохвастово.

Она будет состоять из 12 корпусов. Медицинское учреждение сможет единовременно принимать до 500 пациентов.

К работам приступили 19 марта. Рядом с комплексом построят общежитие для врачей на 2 тысячи мест.