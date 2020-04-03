В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение дома.

Первые пациенты с подтвержденным коронавирусом получили смартфоны с приложением "Социальный мониторинг", которое позволит контролировать соблюдение самоизоляции и быстро выявлять нарушителей.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что такого рода технологии успешно применяют в других странах, где коронавирус начал распространяться раньше чем в России.

"Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан", – рассказал Лысенко.

Приложение в автоматическом режиме отслеживает геолокацию пользователя, фиксируя не трек перемещения, а факт покидания адреса, по которому пациент самоизолировался.

Чтобы убедиться в том, что пользователь не оставил телефон, приложение будет периодически направлять push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фото. Если режим самоизоляции будет нарушен, об этом узнают правоохранительные органы.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.

Ранее стало известно, что Google запустил сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса. При этом геолокация конкретного человека не указывается. На сайте, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, можно отследить, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков.