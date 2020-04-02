В Москве частные лаборатории будут исследовать тесты на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией "Гемотест" для проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей", – заявила вице-мэр.

Ракова добавила, что лаборатория будет вносить результаты анализов в Единую информационную систему, в которой ведется учет анализов исследований на коронавирус.

По ее словам, власти также прорабатывают варианты сотрудничества с другими частными лабораториями. В настоящий момент в Москве проводят свыше 10 тысяч исследований на коронавирус в сутки.

18 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что считает колоссальным достижением, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.

Ранее Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией превышает 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. В России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах.

