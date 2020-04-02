Водителей призвали дезинфицировать автомобили

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Личные автомобили нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами, сообщили в пресс-службе ЦОДД в Twitter.
В ведомстве рассказали, что обрабатывают машины "Дорожного патруля" от двух до четырех раз за день. Также специалисты дезинфицируют парконы.
"Делайте так же, если приходится пользоваться личным авто", – призвали в ЦОДД.
Тщательное мытье рук с мылом – один из наиболее эффективных методов профилактики коронавируса, напомнили в Роскачестве. Согласно рекомендациям ВОЗ, температура воды неважна. Значение имеют время и тщательность мытья, желательно мыть руки не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделить пространству между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья.
Дезинфицировать нужно и мобильный телефон. Дисплей, клавиатуру и корпус телефона необходимо протирать жидкостями с содержанием спирта от 70%. Использовать хлорсодержащие отбеливатели не рекомендуется. Силиконовые и пластиковые чехлы для смартфона можно тщательно мыть мылом и оставлять сушить, отмечают эксперты.
Транспортный комплекс Москвы усилил санитарные меры. В подземке и МЦД регулярно проводят уборку и дезинфекцию. В ЦОДД автомобили, которые выезжают в город, ежедневно проходят дезинфекцию до и после рабочей смены. Обрабатываются салоны автобусов Мосгортранса, у водителей перед выходом в рейс измеряют температуру.
Тщательно дезинфицируют подъезды столичных домов. Специальными средствами обрабатывают входы, холлы, лифты и перила.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших, вылечилось 190 человек, скончались 24 человека.
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