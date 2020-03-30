В Госдуме рассказали, в каком случае россияне получат полную компенсацию за путевки

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Все российские туристы, которые заблаговременно купили путевки, получат полную компенсацию после принятия закона о дополнительных полномочиях кабмина РФ в условия ЧС.

Деньги будут возвращать за туры за рубеж и внутри страны, передает ТАСС заявление главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

"Ни один оператор не имеет права удерживать средства после принятия закона на этой неделе", – уточнил Дегтярев. По его словам, в настоящий момент за рубежом находится порядка 50 тысяч российских путешественников.



Для того чтобы вернуть россиян на родину, используют средства фондов персональной ответственности туроператоров, суммарный объем которых сейчас составляет 1,7 миллиарда рублей.



Парламентарий отметил, что возникла необходимость в реформировании российской туристической отрасли. Кроме того, он считает, что туризм по России должен стать приоритетом государственной политики.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным организации, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.

Всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружили 302 человека, подхвативших инфекцию. Из них 212 зарегистрировали в столице.