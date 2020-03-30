Более 200 новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице подтвердили 212 новых случаев заражения новым коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Всего в городе на данный момент зафиксировали 1226 случаев инфицирования.

Среди новых заболевших 102 человека возрастом от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Кроме того, заболели 17 детей.

За всеми пациентами, а также близко контактировавшими с ними лицами уже наблюдают медики. Уточняется, что 43 человека из числа зараженных в последние две недели посещали Европу.

За последние сутки в РФ число зараженных новой коронавирусной инфекцией возросло на 302. COVID-19 подтвердили в 35 регионах. Таким образом, сегодня в 71 регионе страны зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали два человека – в Калининградской и Мурманской областях.

За весь период по стране выздоровело 66 человек. За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.