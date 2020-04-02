Жириновский призвал горожан оставаться дома

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал горожан прислушаться к властям и остаться дома из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает портал "Мир 24".

Политик пояснил, что сейчас в непростое для всех время нужно ответственно отнестись к режиму самоизоляции и подумать не только о своем здоровье, но и других граждан. Он добавил, что отсутствие симптомов еще не говорит о том, что вы не можете заразить других.

"Вы еще не знаете, что уже больны и вы не заразитесь, но вы заражаете других, поэтому помнить об этом должны и из дома не выходить", – заявил политик.

Жириновский рекомендовал гражданам на самоизоляции заняться любимыми делами, к примеру, уделить внимание интернету и телевизору, где, по его словам, можно отыскать "бешеное количество интереснейшей информации".

"Желаю вам посидеть дома много-много дней, выйти здоровыми и хорошо провести лето", – заключил руководитель фракции ЛДПР.

В феврале Жириновский заявил, что члены его партии отказались от объятий в гигиенических целях. Он отмечал, что сейчас главное – это сократить контакты с другими людьми. Депутат посоветовал гражданам не целоваться, не жать друг другу руки и не трогать поверхности в публичных местах.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, случаев заражения коронавирусом составляет уже свыше 827 тысяч человек, больше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших, вылечилось 190 человек, скончались 24 человека.

