Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

Лукашенко ранее рекомендовал ходить в сауну, мыть руки и пить водку для профилактики заболевания. Однако Жириновский раскритиковал советы белорусского лидера.

"Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса", – сказал президент Белоруссии.

Жена ответила Жириновскому, что он же только что опровергал Лукашенко, цитирует главу страны БелТА. На это российский политик отметил, что он сказал это для остальных, но Лукашенко "не дурак, если говорит".

В ответ жена заявила Жириновскому, что по-русски пить водку нужно после бани по сто грамм. "Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!" – резюмировал Лукашенко.

После этого лидер ЛДПР предложил президенту встретиться на границе из-за карантина, сходить в баню и выпить вместе за здоровье русских и белорусов, передает РИА Новости.

Ранее Жириновский указал на необходимость сбривать бороду и усы для профилактики заражения коронавирусом. Заведующий отделом биоинженерии ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" Александр Ильичев расценил инициативу как "дурь собачья".

Расширен список стран, после посещения которых необходим карантин

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.