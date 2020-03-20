Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

06:55
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Лукашенко ранее рекомендовал ходить в сауну, мыть руки и пить водку для профилактики заболевания. Однако Жириновский раскритиковал советы белорусского лидера.
"Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса", – сказал президент Белоруссии.
Жена ответила Жириновскому, что он же только что опровергал Лукашенко, цитирует главу страны БелТА. На это российский политик отметил, что он сказал это для остальных, но Лукашенко "не дурак, если говорит".
В ответ жена заявила Жириновскому, что по-русски пить водку нужно после бани по сто грамм. "Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!" – резюмировал Лукашенко.
После этого лидер ЛДПР предложил президенту встретиться на границе из-за карантина, сходить в баню и выпить вместе за здоровье русских и белорусов, передает РИА Новости.
Ранее Жириновский указал на необходимость сбривать бороду и усы для профилактики заражения коронавирусом. Заведующий отделом биоинженерии ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" Александр Ильичев расценил инициативу как "дурь собачья".
Расширен список стран, после посещения которых необходим карантин
Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: