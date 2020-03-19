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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
РЖД отменит 12 пассажирских маршрутов в Белоруссию из-за коронавируса. При этом основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга будут ходить по графику.
Как говорится на сайте компании, с 22 марта в обе стороны приостанавливается движение поездов номер 222/221 Брест – Москва, 238/237 Минск – Москва, а с 23 марта – 76/75 Гомель – Москва.
В то же время сохраняется курсирование двеяти поездов в российско-белорусском сообщении: номер 2/1 Минск – Москва, 4/3, 7/8, 8/27, 96/95 Брест – Москва, 26/25 Гродно – Москва, 40/39 Полоцк – Москва, 52/51 Брест – Санкт-Петербург, 84/83 Гомель – Санкт-Петербург.
В компании напомнили, что с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из Белоруссии, а также граждан Белоруссии.
В связи с этим беспрепятственно пересекать границу в сохранившихся поездах смогут только граждане России. Отмечается, что о возобновлении движения будет объявлено дополнительно.
Россия закроет границу с Белоруссией из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее удивился решению закрыть границу между странами. В Кремле посчитали критику Минска несправедливой.
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерло.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России число заболевших достигло 147 человек.
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