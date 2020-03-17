В Кремле считают несправедливой критику Минска в отношении действий России

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль считает несправедливой критику Минска в отношении России из-за закрытия российско-белорусской границы, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что в правительстве понимают недовольство белорусских властей по поводу принятого решения. В то же время Песков напомнил, что Россия заранее сообщила о мерах, которые планируется предпринять.
"Мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой", – отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь выразил надежду на понимание Минском предпринимаемых мер. Закрытие границы с Белоруссией в Кремле посчитали необходимым для защиты здоровья россиян. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что в России эпидемиологическая обстановка хуже, чем в его стране.
В настоящий момент в России приняли решение вовсе ограничить въезд всех иностранцев и лиц без гражданства на территорию РФ с 18 марта. Запрет будет действовать до 1 мая. Европейский Союз также в настоящий момент закрывает свои границы.
Впервые коронавирус возник в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В Китае численность зараженных превышает 80 тысяч человек. Всего в мире зафиксировали более 183 тысяч случаев заражения. 7160 человек стали жертвами коронавируса. COVID-19 зафиксировали уже в 158 странах.
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