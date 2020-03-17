РПЦ изменит санитарные правила при богослужениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений, а также совершения таинств. Меры были приняты на фоне ситуации с коронавирусом, говорится на сайте Московского патриархата.

Согласно документу, теперь в религиозных учреждениях предписывается отказ от целования креста по окончании литургии. Кроме того, будут ужесточены санитарные правила при совершении таинств. Речь идет о крещении, причастии и соборовании.

Помимо того, РПЦ решила временно прекратить работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

Также у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов, взаимодействующих с большим числом прихожан, начнут измерять температуру.

Новые правила будут сохраняться до улучшения эпидемиологической ситуации.

С 16 марта в столице действуют новые ограничения из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. Теперь запрещено проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. Из них 90 – у россиян, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.