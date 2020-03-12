Ученый счел дурью рекомендацию Жириновского сбривать усы из-за коронавируса

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Заведующий отделом биоинженерии ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор", доктор биологических наук Александр Ильичев прокомментировал слова Владимира Жириновского, предложившего сбривать бороду и усы для профилактики заражения коронавирусом, сообщает "Газета.ру".
"Дурь собачья. Не надо ничего сбривать. От гриппа мрут гораздо больше, чем от коронавируса, да еще и каждый год. От коронавируса умирают в основном пожилые люди, начиная с (возраста) Жириновского, даже помладше. Может, он волнуется?" – отметил Ильичев.
Он призвал относиться с юмором к подобного рода заявлениям, отметив, что политики – "интересные ребята". "Но не надо лишней паники наводить, все нормально", – пояснил ученый.
Ранее Жириновский потребовал досрочно прекратить полномочия своего же однопартийца – депутата Госдумы Сергея Катасонова, пришедшего на заседание после посещения Франции.
"Я неоднократно предупреждал на заседании фракции: никаких международных поездок. Ему наплевать на всех нас, мог уже заразить десятки людей", – заявил Жириновский.
Он предложил "поучительно наказать Катасонова перед всей страной".
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму. Тем не менее он попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно относиться к своему здоровью.
В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.
Особый режим ввели в образовательных учреждениях.
Также Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".
Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.
ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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