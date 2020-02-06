Жириновский заявил об отказе от объятий между членами ЛДПР из-за коронавируса

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания нижней палаты парламента заявил, что члены его партии отказались от объятий в гигиенических целях. Причиной для такого решения стала эпидемия коронавируса в Китае.

"Я уже тысячу раз говорил, что надо отказаться от рукопожатий, объятий, поцелуев. Нужно сидеть далеко друг от друга, что вы сидите и дышите друг другу впритык? Болезни впереди нас идут, а мы их догоняем", – заявил политик.

Первые случаи заболевания новой формой пневмонии были зафиксированы в китайском городе Ухань провинции Хубэй еще в декабре 2019 года. Выяснилось, что возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. Число заболевших превысило 28 тысяч человек, при этом 563 зараженных умерли. Выздоровели всего 1153 человека.

Ранее РФ закрыла все полеты авиакомпаний в Китай. Исключение составляют рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 14 февраля будут также приостановлены чартерные рейсы. Речь идет о тех вылетах, во время которых в Россию возвращаются граждане страны.

