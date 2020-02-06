Володин поручил разобраться с завышением цен в аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение трем думским комитетам разобраться с завышением цен на противовирусные препараты и маски в аптеках, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что накануне Владимир Путин заявил о случаях завышения цен на отдельные препараты и маски в сто раз на фоне сообщений о распространении коронавируса.

Комитеты по охране здоровья, контролю и регламенту и экономической политике должны проанализировать ситуацию и запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам.

Ранее президент РФ поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на препараты в связи с коронавирусом. Путин заверил, что, если закроются недобросовестные компании, нехватки препаратов не будет.

Также ФАС пригрозила аптекам штрафами за рост цен на медицинские маски. Замглавы ведомства Андрей Цариковский сообщил, что в регионах, граничащих с КНР, существует незначительный рост цен на маски. Самая высокая цена, зафиксированная на данный момент, отмечена в Дагестане.