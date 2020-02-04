Жириновский призвал россиян не лечиться дедовскими методами

12:56
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Жириновский дал рекомендации по борьбе с коронавирусом. В своем телеграм-канале он призвал россиян не лечиться дедовскими методами.
"На фоне новостей о китайском вирусе силу набирают бредовые советы, как не заболеть: выпить 100 граммов водки или есть сало с чесноком. У меня дедушка от тифа после Гражданской войны умер. В бане заразился, хотя туда все ходили, чтобы не заболеть. Так что не дурите людей старыми дедовскими методами! Это все не помогает", – написал лидер ЛДПР.
По его словам, лекарств от вирусных инфекций нет, главное – это сократить контакты с другими людьми. Депутат посоветовал гражданам не целоваться, не жать друг другу руки и не трогать поверхности в публичных местах.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи. Новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано. Всего на территории страны зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших – граждане Китая, они госпитализированы.
Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний. Власти РФ приняли решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, а РЖД приостановила пассажирское сообщение.
Коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года
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