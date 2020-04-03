Google запустил сайт с информацией о передвижениях людей во время карантина по всему миру

12:53
Фото: depositphotos/tatsianama
Google запустил сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса. При этом геолокация конкретного человека не указывается.
На сайте, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, можно отследить, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков.
К примеру, анализ перемещений жителей Сан-Франциско показал, что в период с 16 февраля по 29 марта число посетителей ТРК в городе снизилось на 72%, а гуляющих в парках – на 55%.
Отчеты будут включать данные, собранные на протяжении нескольких недель. Пока что сервис предоставляет статистику по 131 стране, России в их числе нет. Однако корпорация заявила, что количество стран со временем увеличится.
Предполагается, что сайт поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение мер по самоизоляции.
Ранее Владимир Путин поручил правительству и телекомпаниям обеспечить жителей страны бесплатным доступом к российским интернет-сервисам. Меры необходимы для того, чтобы россияне могли покупать лекарства. Также соотечественникам получат доступ дистанционное образование.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.
Москвичам разъяснили основные аспекты, касающиеся режима самоизоляции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: