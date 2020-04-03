Google запустил сайт с информацией о передвижениях людей во время карантина по всему миру

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Google запустил сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса. При этом геолокация конкретного человека не указывается.

На сайте, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, можно отследить, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков.

К примеру, анализ перемещений жителей Сан-Франциско показал, что в период с 16 февраля по 29 марта число посетителей ТРК в городе снизилось на 72%, а гуляющих в парках – на 55%.

Отчеты будут включать данные, собранные на протяжении нескольких недель. Пока что сервис предоставляет статистику по 131 стране, России в их числе нет. Однако корпорация заявила, что количество стран со временем увеличится.

Предполагается, что сайт поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение мер по самоизоляции.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и телекомпаниям обеспечить жителей страны бесплатным доступом к российским интернет-сервисам. Меры необходимы для того, чтобы россияне могли покупать лекарства. Также соотечественникам получат доступ дистанционное образование.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.