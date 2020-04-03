Путин распорядился, чтобы россиян обеспечили бесплатным доступом в Рунет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и телекомпаниям обеспечить жителей страны бесплатным доступом к российским интернет-сервисам. Меры необходимы для того, чтобы россияне могли покупать лекарства, передает "Газета.ру".

Кроме того, благодаря бесплатному Рунету соотечественникам будет доступно дистанционное образование. В соответствии с документом, о реализации поручения главы государства требуется сообщить до 10 апреля.

Недавно российским вузам рекомендовали возобновить дистанционную учебу. Учреждения ушли на каникулы на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Им советуют проводить занятия удаленно.

В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.

Ранее Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам РФ.