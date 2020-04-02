Российским вузам рекомендовали возобновить дистанционную учебу

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Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам вернуться к учебе уже с 6 апреля. Образовательным учреждениям советуют проводить занятия удаленно, передает ТАСС заявление представителей ведомства.

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", – призвали в Минобрнауки. В пресс-службе обратили внимание, что студенты и преподаватели должны соблюдать режим самоизоляции.

"Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации", – заключил глава российского ведомства Валерий Фальков.



В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом. В результате принято решение продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы.

Российских студентов отправили на каникулы с 28 марта.