Советы психолога: как объяснить ребенку про самоизоляцию и коронавирус

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Системный семейный психолог Татьяна Потемкина рассказала Москве 24, как правильно объяснить детям всю опасность коронавируса и почему им необходима самоизоляция. Она считает, что дети должны осознавать последствия, говорить с ними о смерти необходимо.

Психолог заявила, что в первую очередь дети должны следовать всем предписаниям взрослых, родители могут объяснить им всю опасность, которую несет заражение вирусом. По мнению эксперта, стоит воздействовать на определенные чувства детей в данном вопросе. Упор необходимо делать не только на заботу о сохранности собственной жизни и здоровья, но и на гуманизм в отношении своих старших родственников.

"Мы можем воздействовать на такие чувства, как милосердие и доброту по отношению к нашим старшим родственникам – к бабушке и дедушке. Объяснить ребенку, что если он заболеет, а когда он гуляет, эта возможность резко возрастает, то для него это может пройти бесследно, а вот бабушка или дедушка могут очень серьезно заболеть и даже умереть", – рассказывает психолог.

Потемкина считает, что говорить о смерти с детьми необходимо, если этого не делать, то это может плохо сказаться на психике ребенка. "Это нормально, смерть – это часть нашей жизни. Ребенка нельзя огораживать от этого, иначе у него возникнет какое-то ощущение тревоги от недоговоренности", – отметил спикер.

Она пояснила, что дети и так сталкиваются со смертью в повседневной жизни: видят мертвых насекомых, животных и птиц. "В сказках, в литературе они тоже сталкиваются с этим. Не всегда дети могут это понять, но это первый шаг к тому, чтобы они осознавали последствия своих поступков", – считает психолог.





Татьяна Потемкина системный семейный психолог Детям необходимо описывать реальную происходящую ситуацию, только так мы сможем вырастить осознанных и ответственных людей.

Психолог уточнила, что рассказывать ребенку про коронавирус и его последствия надо не как взрослому, а в формате, соответствующем возрасту. Она привела в пример детскую литературу, объясняющую азы, основы мироздания. По мнению психолога, можно применить следующую формулировку: "Вирус – это очень маленький организм, который поселяется внутри и начинает разрушать легкие, человеку сложно дышать, поднимается высокая температура, ему становится не до игр и не до разговоров".

Потемкина подчеркнула, что все подобные разговоры надо вести с любовью.

Ранее детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова рассказала, как вести себя родителям с детьми во время домашней изоляции. Специалист советует в первую очередь задуматься о себе.

На 2 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев заболевания коронавирусом в 76 регионах. За последние сутки был выявлен 771 новый случай в 29 регионах РФ. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595. В Московской области COVID-19 заболели 43 человека, в Санкт-Петербурге – 22, в Нижегородской области – 13, в Ленинградской области – 11, в Дагестане – 10, в Калининградской области и Пермском крае – по 7.