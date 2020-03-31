Куда обратиться, если не с кем оставить ребенка на время госпитализации

Эпидемия коронавируса продолжает шагать по России. По данным на 31 марта, в стране насчитывается 2 337 заразившихся, причем подавляющее большинство из них – в Москве. Некоторые пациенты переносят COVID-19 в легкой форме, поэтому получают разрешение лечиться в домашних условиях. Однако основную массу инфицированных приходится отправлять в больницу. И вполне может случиться так, что из-за экстренной госпитализации несовершеннолетние члены семьи останутся дома в одиночестве – без еды, воды и поддержки. Рассказываем, как в Москве помогают семьям, где дети в силу ряда обстоятельств остались дома без присмотра.

Кто нуждается в помощи

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Памятку о том, что делать, если дети остались без присмотра, пока родители в больнице, разработали юристы столичных семейных центров. Алгоритм действий подходит не для всех случаев: с "матерями-кукушками" будут работать социальные службы и правоохранительные органы.



Информация, опубликованная департаментом труда и социальной защиты, предназначена в основном для неполных семей, которые нуждаются в экстренной помощи по присмотру за несовершеннолетними. И относится она не только к случаям госпитализации именно из-за COVID-19, механизм работает при любой госпитализации, даже запланированной.



Может случиться так, что мама, папа или опекун, в одиночку воспитывающие ребенка, попадут в больницу, что особо актуально в современных реалиях. Чаду потребуется присмотр и компания – в виде бабушек и дедушек, других родственников или близких друзей семьи. Это был бы самый лучший и наименее стрессовый вариант для ребенка.

Однако подмога может прибыть не сразу или вообще оказаться недоступной в силу различных обстоятельств. Переживать не стоит: социальные службы сделают все возможное, чтобы не оставить малыша в беде.

При экстренной госпитализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Если ребенок останется без родителя или опекуна, его не просто проверят и накормят: малышу предоставят временное место жительства – в семейном центре, центре содействия семейному воспитанию или реабилитационном центре. Но предугадать экстренный случай не получится, и если скорая уже забирает родителя или опекуна, стоит поступить следующим образом.

Оповестите врача

При экстренной госпитализации родитель или опекун должен сообщить участковому врачу поликлиники или лечащему врачу больницы, куда именно его отправляют, – название, номер и адрес учреждения. Также он должен уведомить, что дома по указанному адресу остается несовершеннолетний ребенок.

Психологи советуют договориться с маленьким ребенком о пароле, при котором тот не будет бояться и откроет дверь соответствующим службам для оказания помощи.



Уведомление органов опеки

Этим будет заниматься уже не родитель. После звонка врач сам должен связаться с территориальными органами опеки и попечительства, специалистами отдела соцзащиты и рассказать о сложившейся в семье ситуации.

Дальнейшее нахождение ребенка определит соцзащита

После поступления уведомления соцзащита совместно с полицией сразу прибывает на место, чтобы ребенок долгое время не оставался в одиночестве. Уже в квартире они определяют последующее местонахождения несовершеннолетнего на время, пока его родитель или опекун будет проходить лечение в больнице. Варианты, куда могут направить, разные:

в медицинскую организацию к родителю (если есть такая возможность) или другую, если самому ребенку также требуется помощь;

в учреждение временного пребывания – семейный центр, центр содействия семейному воспитанию или реабилитационный центр;

к родственникам на временное попечение.

Ребенка никто не отбирает

Современная эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы. В рамках предотвращения распространения коронавируса, а также оказания своевременной помощи сегодня ребенка сначала поместят в больницу и проведут соответствующее обследование, а только потом, если все в порядке, он поедет в семейный центр со стационарным отделением – для постоянного нахождения под присмотром.

Вмешательство социальных служб в данных обстоятельствах не означает, что чадо у родителя отняли. Опекун и ребенок все время могут поддерживать связь по телефону. Родителю также обязательно будут докладывать обо всех перемещениях несовершеннолетнего. И как только тот пройдет лечение и выпишется из больницы, он сразу сможет забрать ребенка домой.

Что делать при плановой госпитализации

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При плановой госпитализации механизм обеспечения опекой ребенка немного отличается. Оповестить соответствующие службы следует заранее и самостоятельно.

Обратитесь в ближайший семейный центр

В Москве работает 30 семейных центров – в каждом округе столицы. Если вы понимаете, что вам предстоит госпитализация или длительная поездка, в которую вы не можете взять с собой ребенка, и оставить его не с кем, то обратитесь в одну из организаций. Желательно выбрать ближайший центр.

Также с соответствующей просьбой можно обратиться в больницу или органы опеки и попечительства. Они помогут найти подходящие решения сложившейся ситуации.

Список документов

Конечно, просто так в семейный центр ребенка не возьмут. Необходимо будет предоставить его паспорт или свидетельство о рождении, собственный паспорт родителя. Если речь идет об опекуне – ему необходимо будет показать документ, который позволяет ему представлять интересы ребенка.

Также от вас попросят заявление о предоставлении социальных услуг, а также документ, подтверждающий их необходимость: направление на госпитализацию, справку от врача, командировочный лист и так далее.

Время на подтверждение

Специалистам также потребуется время проверить все поданные документы, выяснить ситуацию в семье, подтвердить причины и обстоятельства обращения в семейный центр. Затем там установят время, на которое ребенку необходимо отправиться в учреждение. И только после этого ребенок сможет переехать в семейный центр.

Как в случае и с экстренной госпитализацией, родитель сможет спокойно поддерживать связь со своим чадом. И как только появится возможность – забрать его домой.

Во время пребывания ребенка в семейном центре, он находится на государственном обеспечении, что включает в себя шестиразовое питание, одежду и обувь по сезону и возрасту. Школьники продолжают посещать занятия, дети имеют возможность встречаться и общаться со своими родственниками. Также в учреждениях организована досуговая программа, а при необходимости оказывается медицинская и психологическая помощь.



Открытость и постоянная связь

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Психолог Павел Жавнеров в беседе с Москвой 24 отметил, что для детей время в разлуке с родителем, особенно в случае экстренной госпитализации, может стать серьезным стрессом – даже если он останется под опекой родственников или близких друзей семьи. Однако родитель может помочь чаду пережить это время без лишних нервов.

"Чтобы сгладить ситуацию, прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы все было прозрачно и понятно. Объясните ребенку, почему вы вынуждены уехать в больницу, как обстоят дела со здоровьем. Он должен четко понимать, что и как происходит. И если в семейном центре ему подтвердят эту информацию, ребенок будет спокоен: все хорошо", – рассказал психолог.





Павел Жавнеров психолог Обязательно поддерживайте постоянную связь с ребенком, чтобы он знал: во-первых, от него не отказались, во-вторых – с родителем все хорошо. Если общение будет постоянным, ребенок будет родителю доверять и спокойнее относиться к ситуации.

Кроме того, специалист посоветовал заранее проговаривать с ребенком момент разлуки в случае, если госпитализация запланированная. Тогда родитель сможет заблаговременно ответить на наибольшее количество возникающих вопросов. А чадо будет спокойнее относиться к разлуке, так как будет знать все о причинах и месте, куда ему придется поехать.

"А дальше все будет зависеть от самого ребенка: насколько он коммуникабелен и открыт, настолько проще ему будет пережить это время", – заключил психолог.



11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса во всем мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России пока насчитывается более 2 тысяч заболевших коронавирусом.