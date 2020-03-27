Как изменилась жизнь россиян на фоне пандемии коронавируса

В связи с пандемией коронавируса в России вводятся беспрецедентные меры по снижению рисков ее распространения в стране. В частности, следующую неделю президент объявил нерабочей. Рассказываем, как изменилась жизнь россиян из-за COVID-19, каким образом ситуация обстоит за рубежом, а также что нужно знать, чтобы не заразиться инфекцией.

Сколько человек было заражено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 27 марта, коронавирусом в мире заражено уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В десятку стран с наибольшим числом больных COVID-19 входят Китай (более 81 тысячи человек), Италия (более 74 тысяч), США (более 63 тысяч), Испания (более 47 тысяч), Германия (более 36 тысяч), Иран (более 29 тысяч), Франция (более 24 тысяч), Швейцария (более 9,7 тысячи), Великобритания (более 9,5 тысячи) и Республика Корея (более 9,2 тысячи).

В России, по последним данным, число заболевших достигло 1036 человек. Из них 45 пациентов выздоровели, еще трое скончались. В Москве было зафиксировано 703 случая заражения. В Подмосковье за все время заболели 49 человек. В Санкт-Петербурге – 26 больных. Случаи заражения зарегистрированы еще более чем в 55 субъектах РФ.



Какие меры принимают в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На фоне распространения коронавируса в России отменяют занятия для школьников и студентов, переносят срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 8 июня, а также запрещают массовые мероприятия. С 28 марта региональным властям поручено закрыть места массового отдыха на российских курортах вплоть до 1 июня и заведения общепита до 5 апреля. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома. Более того, согласно указу президента, дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Мера не распространяется на работников непрерывно действующих предприятий, чрезвычайных служб, медучреждений и аптек, а также на сотрудников компаний, которые обеспечивают население продуктами питания, выполняют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Вместе с тем Владимир Путин в своем обращении к стране в связи с ситуацией с COVID-19 предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые из-за коронавируса попали в тяжелое положение. Президент отметил: у человека должно быть право на временную приостановку обслуживания долга без штрафов, если его месячный доход резко снизился более чем на 30%.

По словам Путина, также необходимо увеличить нормы выплаты по больничному – не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц. Кроме того, глава государства выступил с предложением об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч 130 рублей.

Помимо этого, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Допускаются также полеты, которые осуществляются "по отдельным решениям правительства РФ".

Как в Москве борются с распространением инфекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице действует режим повышенной готовности. На территории города с 26 марта запрещено проведение любых массовых мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе вне зависимости от численности. Прекращена работа кинотеатров, фитнес-клубов, ледовых катков, боулингов и бильярдных, аттракционов и аквапарков, а также дискотек, клубов и других развлекательных объектов.

С 26 марта по 14 апреля горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями вроде астмы и диабета, а также те, кто перенес инсульт или инфаркт, должны соблюдать домашний режим. Выходить можно в магазин или аптеку и только в случае крайней необходимости. Продукты и лекарства пожилым людям будут доставлять соцработники и волонтеры. Чтобы получить помощь, нужно звонить по телефону +7 (495) 870-45-09.

Также в этот период операторы связи не будут отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, которые находятся на самоизоляции. Взимать пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ также не будут. При этом более молодому поколению следует воздержаться от личного общения с пожилыми родственниками.

Для компенсации дополнительных расходов в связи с самоизоляцией москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей. Из них две тысячи рублей выплатят сразу, еще две – когда окончится домашний режим при условии его ответственного соблюдения. Первую выплату уже получили более 1,6 миллиона столичных пенсионеров.



Кроме того, с 28 марта по 5 апреля в городе временно не будут работать рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. Для тех, кто захочет перекусить, можно будет заказать доставку или сделать заказ на вынос. Продолжить работу смогут буфеты и столовые, обслуживающие работников предприятий и офисных центров.

Приостанавливается работа парикмахерских, барбершопов, маникюрных салонов и других заведений, где нужно личное присутствие человека. Исключением станут медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и другие услуги в сфере соцобслуживания. Транспортные, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги по-прежнему будут доступны. Вместе с тем верующих москвичей также просят воздержаться от посещения религиозных объектов.

Временно закрываются для посетителей ВДНХ, Парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Для сокращения перемещений по городу ограничены транспортные льготы для школьников (начиная с 5 класса), учеников колледжей и студентов вузов, а также москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не будет касаться студентов, которые трудятся или являются волонтерами.

Парковки в Москве с 28 марта по 5 апреля останутся платными и будут работать в обычном графике. То же касается АЗС и шиномонтажных сервисов: они продолжат функционировать в штатном режиме. Кроме того, доставлять потребителям свои товары будут столичные онлайн-компании.



Симптомы COVID-19 и профилактика

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Минздраве России выделили главные признаки, которые могут указывать на заболевание COVID-19:

повышение температуры;

сухой или с небольшим количеством мокроты кашель;

одышка;

ощущение сдавленности в грудной клетке.

головные боли;

кровохарканье;

диарея;

тошнота и рвота;

учащенное сердцебиение.

воздушно-капельным

воздушно-пылевым

контактным

Есть и другие симптомы болезни, но они встречаются реже:Передаваться коронавирус может несколькими путями:(при кашле, чихании, разговоре),(с пылевыми частицами в воздухе) и(через рукопожатия, предметы обихода).

Поэтому Минздрав России дает следующие рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции:



необходимо по возможности сократить посещение общественных мест. Сюда относятся магазины, торговые центры, банки и МФЦ. Кроме того, следует избегать поездок на общественном транспорте, особенно в часы пик;

не прикасаться к лицу грязными руками. Вирус способен проникать в организм человека через слизистые глаз, носа и рта, именно поэтому руки надо мыть постоянно и очень тщательно;

при себе лучше иметь одноразовые бумажные платочки. При чихании и кашле прикрывать ими рот, а затем сразу же выбрасывать;

для дезинфекции следует применять влажные салфетки. Ими можно протирать предметы, которые были с вами в общественных местах, например ваш мобильный телефон;

если ваши родственники по возвращении из-за рубежа чувствуют недомогание, то ограничьте с ними контакт. Следует настоять на том, чтобы они обязательно обратились к врачу;

если недомогание чувствуете вы сами, то останьтесь дома и вызовите врача. Ни в коем случае не надо посещать медицинское учреждение лично. Если ваши близкие недавно вернулись из-за границы, то об этом следует оповестить врача. Он назначит анализы на коронавирусную инфекцию;

соблюдайте рекомендации врача по лечению имеющихся у вас хронических заболеваний.

Самоизоляция и ответственность за побег с карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Люди, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Если у человека появляются симптомы ОРВИ, то ему следует немедленно обратиться за помощью к врачам без личного посещения медучреждения. Например, вызывать скорую помощь по номеру 103. В Москве больным COVID-19 в легкой форме можно лечиться на дому. А вот горожан старше 65 лет, беременных женщин, пациентов с астмой и рядом других заболеваний будут госпитализировать в любом случае.

Вместе с тем в России уже привлечено к административной ответственности более 500 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Также известны случаи побегов с карантина. В этой связи правительство России предложило поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно им, размер штрафа за нарушение режима карантина в первый раз для граждан составит 15-40 тысяч рублей и 150-300 тысяч рублей – во второй. Для должностных лиц – 50-150 тысяч рублей и 300-500 тысяч рублей соответственно. Для юридических лиц предусмотрены самые жесткие меры: 200-500 тысяч за первое правонарушение и от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей за повторное.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли свой проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Павел Крашенинников. Документ, в частности, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за действия, из-за которых умерло два человека и более.