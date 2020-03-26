Онлайн-компании в Москве продолжат работу во время выходной недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал в эфире телеканала Москва 24 о режиме работы онлайн-компаний в период с 28 марта по 5 апреля.

Он подчеркнул, что указ президента России Владимира Путина об объявлении следующей недели нерабочей и распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о закрытии магазинов в этот период не распространяется на дистанционную торговлю.

"Все онлайн-компании Москвы продолжат работу и смогут доставлять товары своим потребителям", – подчеркнул Немерюк.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице временно приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общепита. Кроме того, закрываются объекты розничной торговли, за исключением аптек и точек продажи продовольственных товаров.

Собянин также распорядился закрыть все крупные столичные парки. В Москве с 29 марта прекратит работу сервис BlaBlaCar. Москвичей предупредили о том, что все городские парковки останутся платными и будут работать в обычном режиме. Это же касается и столичных АЗС и шиномонтажных сервисов.

С 26 марта в Москве стал действовать домашний режим для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Собянин рассказал о создании штаба, созданного для помощи жителям Москвы старше 65 лет. Кроме того, Роспотребнадзор обязал тщательнее убирать в подъездах московских домов, в которых живут люди, пребывающие в режиме самоизоляции.