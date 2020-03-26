Роспотребнадзор обязал дезинфицировать дома в Москве с жильцами на карантине

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Роспотребнадзор обязал службы городского департамента ЖКХ уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане на самоизоляции. Об этом говорится на официальном сайте управления.

В ведомстве рассказали, что дезинфицировать сотрудники департамента ЖКХ должны места общего пользования, домофоны, дверные ручки, мусоропроводы и мусоросборные камеры.

Из текста также следует, что при выявлении заболевшего коронавирусом ГУП "Московский городской центр дезинфекции" должен незамедлительно провести заключительную дезинфекцию в квартире и подъезде жилого дома инфицированного. Заболевший после этого должен находиться на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек. На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков.

С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.

В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек. По данным ВОЗ, в мире заболело более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.

