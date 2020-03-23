В Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Замгендиректора Мосгортранса Максим Коновалов заявил, что предприятие создало бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта и нанял специалистов для измерения температуры приезжающим на автовокзалы, сообщает Агентство "Москва".

Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек. На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Температуру водителей измеряют при выходе в рейс и по окончании работы.

С 19 марта Московский метрополитен приступил к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин. Более двух тысяч сотрудников ежедневно проводят уборку и дезинфекцию в вестибюлях и на платформах всех станций. Поверхности всей пассажирской инфраструктуры промываются раз в один-два часа.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что закрывать столичную подземку на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции не планируется.

Мэр отметил, что метро создано таким образом, что поезда должны курсировать в постоянном режиме, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

