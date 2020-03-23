Мужчины чаще женщин болеют коронавирусом – Минздрав

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Коронавирусом чаще болеют мужчины, чем женщины, сообщил главный внештатный специалист – эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Умирают мужчины тоже чаще, отметил медик. По его словам, у сильного пола бывает более серьезный отягощенный анамнез и более высокая смертность от пневмоний.

"Есть много данных сегодня о том, что на вакцины мужчины и женщины реагируют по-разному", – цитирует его Агентство "Москва".

Также врач рассказал, что люди со второй группой крови могут быть более восприимчивы к различным инфекционным заболеваниям, однако в отношении нового коронавируса таких данных пока нет.

Ранее эксперты выяснили, что люди со II группой крови чаще других заражаются новым коронавирусом. Китайские ученые для проведения исследования взяли образцы анализов больше двух тысяч зараженных коронавирусом пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня.

Для начала исследователи выяснили пропорцию, с которой разные группы крови распределены среди обычных жителей Уханя. Оказалось, что в контрольной группе из почти четырех тысяч человек у трети была I группа, у другой трети – II, у четвертой части исследованных – III и у оставшихся (9,1%) – IV.

Во второй части исследования ученые исследовали ту же пропорцию для 1,7 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в крупной уханьской больнице. В итоге пациентов со II группой оказалось 37,75%, с III – 26,42%, с I группой крови – 25,80% и с IV – 10,3%.