Метро Москвы сообщило о снижении пассажиропотока

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пассажиропоток в столичном метро 22 марта сократился на 40% по сравнению с аналогичным днем 2019 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Снижение связано с пандемией коронавируса.
"Места в вагонах стало больше, но для максимального препятствия распространению вируса надо, чтобы было еще свободнее", – подчеркнул в ведомстве.
Москвичей призывают отказаться от необязательных поездок и побыть дома.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Московский метрополитен не будет закрываться на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.
Он добавил, что метро создано таким образом, что поезда должны курсировать в постоянном режиме, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии.
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367. Под медицинским контролем остаются более 52,7 тысячи человек. По словам специалистов, распространение коронавируса в РФ связано с завозами из Европы. Оперштаб напоминает о необходимости самоизолирования после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Из-за распространения коронавируса режим повышенной готовности начал действовать на всей территории РФ. Режим предполагает целый ряд мер по профилактике распространения коронавируса.
В частности, предусматриваются ограничительные меры на массовые мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от поездок за границу, работодателям поручено не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.
Образовательные учреждения перевели на дистанционный режим обучения. Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса
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