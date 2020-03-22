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Москва 24

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Город

22 марта, 22:15

Метро Москвы сообщило о снижении пассажиропотока

транспорт метро город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажиропоток в столичном метро 22 марта сократился на 40% по сравнению с аналогичным днем 2019 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Снижение связано с пандемией коронавируса.

"Места в вагонах стало больше, но для максимального препятствия распространению вируса надо, чтобы было еще свободнее", – подчеркнул в ведомстве.

Москвичей призывают отказаться от необязательных поездок и побыть дома.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Московский метрополитен не будет закрываться на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он добавил, что метро создано таким образом, что поезда должны курсировать в постоянном режиме, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367. Под медицинским контролем остаются более 52,7 тысячи человек. По словам специалистов, распространение коронавируса в РФ связано с завозами из Европы. Оперштаб напоминает о необходимости самоизолирования после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Из-за распространения коронавируса режим повышенной готовности начал действовать на всей территории РФ. Режим предполагает целый ряд мер по профилактике распространения коронавируса.

В частности, предусматриваются ограничительные меры на массовые мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от поездок за границу, работодателям поручено не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

Образовательные учреждения перевели на дистанционный режим обучения. Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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