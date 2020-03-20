Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в дезинформации о коронавирусе

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о новом коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, мы видели, как она (информация. – Прим. ред.) поступала из таких мест, как Китай, Россия и Иран. Мы напрямую говорили с этими странами, говорили... что не одобряем подобного", – сказал госсекретарь США.
Помпео выразил мнение, что страны пытаются подорвать усилия США по борьбе с коронавирусом. Он добавил, что США пытаются сделать все, чтобы сограждане доверяли официальным источникам информации о пандемии.
Ранее политик в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи призвал Пекин не распространять сообщения о якобы причастности США к распространению коронавируса.
До этого представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Всего в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.
В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.
Число инфицированных COVID-19 в Москве достигло 131
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