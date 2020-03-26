АЗС и шиномонтажные сервисы в Москве продолжат работу на выходной неделе

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Автозаправочные станции и шиномонтажные сервисы будут продолжать работать в прежнем режиме на следующей выходной неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Российского топливного союза" Евгения Аркуша.

"Заправки, конечно, будут работать. Тут даже вопросов нет. АЗС – это объекты, которые реализуют товары первой необходимости, на них реализуются также и продукты питания. Все они попадают под перечень, на который не распространяется закрытие объектов в торговле", – сказал Аркуша.

Также эту же информацию подтвердила автозаправочная станция "Татнефть". Сотрудники компании заявили, что все заправочные станции продолжат работать на следующей неделе в штатном режиме, заверив, что топливо на станциях имеется в достаточном объеме.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал агентству, что в нерабочую неделю продолжат свою работу все продуктовые магазины, в том числе расположенные в торговых центрах, а также продовольственные рынки Москвы.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране. Песков добавил, что нерабочая неделя не скажется на графике выходных.

С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.

В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек. По данным ВОЗ, в мире заболело более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.

