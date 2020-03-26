Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:59

Песков заявил, что нерабочая неделя не скажется на графике выходных и праздников

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что нерабочая неделя никак не скажется на графике выходных. Кроме того, она не повлияет на праздники, сообщает ТАСС.

25 марта Владимир Путин в ходе обращения к россиянам сказал, что с 30 марта по 3 апреля объявляются нерабочие дни. В это время зарплата сотрудников будет сохранена, уточнил глава государства.

"Нет", – ответил Песков на вопрос, планируется ли пересмотреть график праздников и других нерабочих дней в этом году.

Согласно указу, закреплены группы работников, которые продолжат работать в обычном режиме. В первую очередь к ним относится персонал непрерывно действующих, а также медицинских учреждений. Помимо того, выйдут на работу сотрудники предприятий, обеспечивающих население продуктами, выполняющих ремонтные работы.

Отмечается, что решение принято Путиным в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции внутри страны.

Помимо того, российских студентов отправляют на каникулы с 28 марта.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло до 840.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика