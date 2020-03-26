Песков заявил, что нерабочая неделя не скажется на графике выходных и праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что нерабочая неделя никак не скажется на графике выходных. Кроме того, она не повлияет на праздники, сообщает ТАСС.

25 марта Владимир Путин в ходе обращения к россиянам сказал, что с 30 марта по 3 апреля объявляются нерабочие дни. В это время зарплата сотрудников будет сохранена, уточнил глава государства.

"Нет", – ответил Песков на вопрос, планируется ли пересмотреть график праздников и других нерабочих дней в этом году.

Согласно указу, закреплены группы работников, которые продолжат работать в обычном режиме. В первую очередь к ним относится персонал непрерывно действующих, а также медицинских учреждений. Помимо того, выйдут на работу сотрудники предприятий, обеспечивающих население продуктами, выполняющих ремонтные работы.

Отмечается, что решение принято Путиным в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции внутри страны.

Помимо того, российских студентов отправляют на каникулы с 28 марта.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло до 840.