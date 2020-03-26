В связи с переносом голосования по поправкам к Конституции 22 апреля будет рабочим днем

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В связи с переносом голосования по поправке к Конституции на более поздний срок 22 апреля будет рабочим днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дату голосования было решено перенести из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал президент РФ.

Время проведения общероссийского голосования будет определяться отдельным указом главы государства.

Накануне во время обращения к россиянам Путин рассказал, что невозможно полностью остановить проникновение коронавируса в Россию. Вместе с тем он отметил, что в РФ пока удается сдерживать распространение COVID-19.

Изначально голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.