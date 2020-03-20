ЦИК утвердил порядок проведения голосования по изменению Конституции

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений Конституции РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Решение было принято в ходе заседания Центризбиркома.
В документе говорится, что в ходе всех этапов голосования, включая подведение итогов, на участке могут находиться члены вышестоящих комиссий, работники их аппаратов и наблюдатели, представители СМИ, аккредитованные ЦИК РФ. Также там можно снимать видео и делать фото, предварительно поставив в известность председателя участковой комиссии, его заместителя или секретаря.
Также отмечается, что голосование будет проходить на избирательных участках, образованных в соответствии с законом. Кроме того, документ предусматривает образование дополнительных участков в ряде случаев. Участки для голосования в других странах образуются руководителями дипломатических представительств или консульских учреждений.
Предлагается воспроизвести в бюллетене текст вопроса и указать варианты ответа – "да" или "нет".
Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Также проголосовать можно по месту нахождения, написав соответствующее заявление. Его можно подать через портал госуслуг, центры "Мои документы", территориальную или участковую комиссию.
Владимир Путин отмечал, что голосование пройдет со всеми мерами предосторожности. Президент не исключал дистанционного проведения мероприятия. Кроме того, он добавил, что голосование перенесут в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Президент поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан во время голосования. Госдума ввела уголовную ответственность за нарушения.
Помимо этого, в нижней палате парламента поддержали поправки к Кодексу об административных правонарушениях. В них определен список действий во время голосования, за которые нарушителю грозит административная ответственность.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.
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