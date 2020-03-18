Поквартирного обхода для информирования о голосовании по поправкам в Конституцию не будет

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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не организует поквартирный обход граждан для информирования о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Решение принято на фоне эпидемиологической ситуации, передает Агентство "Москва".

По словам Памфиловой, для обеспечения безопасности не будут задействовать волонтеров, помогающих членам комиссий ЦИК.

Президент России Владимир Путин 20 января этого года внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправке к Конституции.



17 марта стало известно, что российский глава подписал документ о проведении голосования по Конституции. Оно состоится в среду, 22 апреля.

11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, свыше 7,4 тысячи скончалось.

В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.