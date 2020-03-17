Путин поручил обеспечить права граждан во время голосования по Конституции

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Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.

Об этом глава государства рассказал в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

"Права граждан России на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объеме", – подчеркнул Путин.

Там же российский лидер отметил необходимость всячески пресекать попытки дестабилизации общества и разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.

Ранее Путин рассказал о своем отношении к несистемной оппозиции. Он отметил, что ее представители не считаются врагами страны. В то же время, по словам Путина, оппозиция должна не просто критиковать власть, но и предлагать конструктивные пути решения проблем.